Суспільство

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

3 Жовтня 2022 22:00
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У вівторок, 4 жовтня, в Україні очікуються невеликі дощі, в північній частині країни – помірні, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості південних областей без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°. Удень 8-13°, на півдні та сході країни – 14-19°. На високогір’ї Карпат протягом доби 1-5° тепла.

У Києві у вівторок дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

У середу, 5 жовтня, вночі в північних областях України та вдень у північно-східній частині країни очікується невеликий дощ. На решті територій без опадів.

Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на високогір’ї Карпат 1-6° тепла, у південних областях 6-11°. Вдень 14-19°, на півночі країни 10-15°.

У Києві в ніч на середу невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.


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