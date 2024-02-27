В Україні утримається суха погода

У середу, 28 лютого, в Україні буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в західних областях та на Одещині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Києві на середу – без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

У четвер, 29 лютого, також без опадів, уночі та вранці в Україні (крім північних областей) місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура у східних областях уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° (на Закарпатті до 19°); на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 8-10° тепла.