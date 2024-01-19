В Україні судитимуть поплічника Кадирова

Служба безпеки України повідомила про завершення розслідування щодо голови парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, котрий сприяє збройній агресії Росії. Обвинувальний акт скеровано до суду, зазначили у спецслужбі.

За даними відомства, з травня 2022 до жовтня 2023 року Даудов виконував вказівку диктатора Чечні Рамзана Кадирова по формуванню штурмових загонів бойовиків для війни проти України.

СБУ зауважує, що за безпосередньої участі фігуранта на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення “Північ-Ахмат”, а також батальйони “Південь-Ахмат”, “Захід-Ахмат” та “Схід-Ахмат”.

Згодом ці підрозділи включили до складу російських угрупувань та перекинули до тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, там “кадирівці” беруть участь у репресіях проти цивільних мешканців, пише спецслужба.

Під час таких репресій бойовики викрадають людей, що чинять спротив загарбникам, пояснює СБУ.

Окрім цього Даудов неодноразово приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська та Попасної Луганської області та Маріуполя Донецької, під час поїздок зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти українських захисників, зазначає відомство.

Також фігурант розмішував у власному Telegram-каналі дописи, у яких закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова, повідомляють правоохоронці.

Даудову повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Найбільше покарання, яке йому загрожує, – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі Даудов перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності, підсумовує СБУ.