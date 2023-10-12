В Україні створять єдину інформаційну систему укриттів

Держава розробляє єдину інформаційну систему «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту». У ній українці зможуть побачити найближчі і найзручніші для них укриття.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Побачити готовий ресурс можна буде за кілька днів чи тижнів, зазначили у відомстві.

Офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від подібних продуктів, які сьогодні вже існують, стверджують у ДСНС. Її наповнення і верифікацію, а також вимоги до адміністрування чітко регламентуватимуть.

Зокрема, адмініструватимуть систему представники державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Пізніше систему планують інтегрувати в мобільний застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації, додали в ДСНС.