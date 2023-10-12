Суспільство

В Україні створять єдину інформаційну систему укриттів

12 Жовтня 2023 17:39
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дснс, укриття

Держава розробляє єдину інформаційну систему «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту». У ній українці зможуть побачити найближчі і найзручніші для них укриття.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

Побачити готовий ресурс можна буде за кілька днів чи тижнів, зазначили у відомстві. 

Офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від подібних продуктів, які сьогодні вже існують, стверджують у ДСНС. Її наповнення і верифікацію, а також вимоги до адміністрування чітко регламентуватимуть. 

Зокрема, адмініструватимуть систему представники державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.  

Пізніше систему планують інтегрувати в мобільний застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації, додали в ДСНС.


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