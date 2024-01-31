Суспільство

В Україні створять реєстр виробників коноплі

31 Січня 2024 16:11
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агро, наркотик

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Про це сказав перший заступник міністра Тарас Висоцький.

“Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування”, – цитує Висоцького пресслужба міністерства.

Також готується окрема постанова про регламент відбору проб коноплі в період цвітіння – для перевірки на вміст наркотичних речовин.

Закон передбачає, зокрема, що важкохворі пацієнти, ветерани та люди з ПТСР за призначенням лікаря за електронним рецептом зможуть вживати препарати на основі коноплі. Науковці зможуть досліджувати канабіс та його похідні, розвивати інновації у сфері, а бізнес за чітко регламентованим ліцензуванням зможе вирощувати коноплі та виробляти з них ліки.


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