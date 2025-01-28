Економіка

В Україні створять поштовий банк
28 Січня 2025 16:43
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Відділення Укрпошти у Києві / Фото: УНІАН
Відділення Укрпошти у Києві / Фото: УНІАН

Акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, передали Міністерству розвитку громад та територій для подальшої передачі Укрпошті. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня.

За словами Шмигаля, Укрпошта використає ці активи для створення поштового банку. 

“Таким чином створюємо поштовий банк. Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості”, — сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що  отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стане простіше, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності.

Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету.


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