Суспільство

В Україні створять центр гуманітарного розмінування

11 Лютого 2023 18:16
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Шмигаль

В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру.

“В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій”, – написав прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

Шмигаль повідомив, що у суботу на нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС були обговорені проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи.

“Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування”, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, зазначив він.


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