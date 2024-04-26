В Україні сформують нові бригади, – Зеленський

Для посилення позицій, в Україні сформують нові бригади Сил оборони, сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”.

“Зараз ми формуємо нові бригади для посилення позицій. Їм необхідна підтримка, як і бригадам, які вже перебувають на фронті”, — сказав Зеленський.

Президент також закликав партнерів збільшити виробництво зброї на територіях іх країн і в рамках спільних з Україною проєктів.

“Ми потребуємо того самого що і ви, якби ви були учасником цієї війни”, — пояснив Зеленський.

Він також окреслив, що зараз потрібно для поля бою. По-перше, це зброя великої дальності. По-друге, протиповітряна оборона. За словами Зеленського, цього року Росія використала більш як 9 тисяч керованих бомб. Тож Україні треба системи Patriot та ракети до них. Сім Patriot можуть забезпечити безпеку в українських містах, сказав Зеленський. І третє, за його словами, це артилерія.