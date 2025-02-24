В Україні розробляють програмне забезпечення для автоматичного збиття дронів

В Україні розробляють програмне забезпечення Sky Hunter, яке автоматизує знищення ворожих безпілотників зенітними FPV-дронами, мінімізуючи участь людини в цьому процесі.

Про це повідомляє “Економічна правда” з виставки Defense Tech Innovations Forum 2025.

Розробник LLC Art Development презентував Sky Hunter – систему, що аналізує дані українських радарів, у режимі реального часу відстежує координати повітряних цілей і візуалізує їх на панелі управління. ПЗ автоматично розраховує траєкторію FPV-дрона і за командою спрямовує його на знищення цілі.

Система призначена для захисту стратегічних об’єктів від російських БПЛА, зокрема Shahed, “Молния”, Zala, Supercam.

Розробники вже протестували систему на полігоні, отримали оцінку від експертів кластера Brave1 та наразі доопрацьовують продукт перед його бойовим застосуванням. Також команда шукає інвесторів для пришвидшення розробки.