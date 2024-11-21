Політика

В Україні розпочав роботу новий посол Китаю
21 Листопада 2024 17:08
читать на русском →
китай, мзс
Новий посол Китаю в Україні Ма Шенкунь / Фото: МЗС України

Новий посол Китаю в Україні Ма Шенкунь офіційно розпочав свою дипломатичну місію, передавши копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу. 

Церемонія відбулася 21 листопада у Києві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Перебийніс привітав Шенкуня з призначенням та висловив сподівання на подальший розвиток українсько-китайських відносин. 

Під час зустрічі сторони обговорили ключові аспекти двостороннього співробітництва, зокрема перспективи поглиблення торговельно-економічних зв’язків та взаємодію на міжнародній арені.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Листопада 2024 19:37

Путін заявив, що атакував Дніпро балістичною ракетою середньої дальності “Орєшнік”
21 Листопада 2024 18:38

В Україні запустили державний мобільний застосунок з пошуку роботи
21 Листопада 2024 17:18

“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху на 2025 рік
21 Листопада 2024 16:41

Ласкаво просимо, третя світова війна почалася, – Залужний
21 Листопада 2024 16:15

В Євросоюзі відреагували на російський удар міжконтинентальною ракетою
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки