В Україні розпочав роботу новий посол Китаю

Новий посол Китаю в Україні Ма Шенкунь офіційно розпочав свою дипломатичну місію, передавши копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

Церемонія відбулася 21 листопада у Києві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Перебийніс привітав Шенкуня з призначенням та висловив сподівання на подальший розвиток українсько-китайських відносин.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові аспекти двостороннього співробітництва, зокрема перспективи поглиблення торговельно-економічних зв’язків та взаємодію на міжнародній арені.