В Україні розпочала роботу Рада Зброярів: що відомо

Сьогодні, 25 лютого, розпочала роботу Українська рада зброярів – платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами.
Про це повідомив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.
До складу Ради увійшли:
- Ліга оборонних підприємств України;
- Українські роботизовані сили;
- Асоціація виробників РЕБ/РЕР;
- Techosystem Defense;
- Оборонний Альянс України;
- Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «АРМАДА»;
- Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.
Головою правління Ради Зброярів став радник Президента України зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Виконавчим директором обрано Ігоря Федірка – ексзаступника директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.
“Об’єднання виробників в єдину адвокаційну організацію – перевірена ефективна практика, яка застосовується у всьому світі”, – зазначив Камишін.