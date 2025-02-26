Економіка

В Україні розпочала роботу Рада Зброярів: що відомо
26 Лютого 2025 12:59
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Виробництво снарядів / Скриншот із відео
Виробництво снарядів / Скриншот із відео

Сьогодні, 25 лютого, розпочала роботу Українська рада зброярів – платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами.

Про це повідомив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

До складу Ради увійшли:

  • Ліга оборонних підприємств України;
  • Українські роботизовані сили;
  • Асоціація виробників РЕБ/РЕР;
  • Techosystem Defense;
  • Оборонний Альянс України;
  • Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «АРМАДА»;
  • Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Головою правління Ради Зброярів став радник Президента України зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчим директором обрано Ігоря Федірка – ексзаступника директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.

“Об’єднання виробників в єдину адвокаційну організацію – перевірена ефективна практика, яка застосовується у всьому світі”, – зазначив Камишін.


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