В Україні різко підвищать тарифи на воду та водовідведення: коли і наскільки

НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Після чого вони можуть суттєво зрости.

Про це йдеться на сайті Національної комісії.

У повідомленні зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів.

Це питання планують обговорити у березні 2023 року під час засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

Як повідомляється у пояснювальній записці, наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:

від 01.04.2023, від 01.07.2023.

“Ураховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів доцільним є застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. З метою поступового підвищення рівня тарифів з дотриманням норм Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302 здійснено розрахунок тарифів на календарний рік”, – аргументують у компанії.