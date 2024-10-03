У Донецькій області без води залишаться 260 тисяч людей

Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об’єкти “Води Донбасу”. Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання”, – повідомив він.
В адміністрації уточнили, що шукають альтернативні можливості водозабезпечення. Зокрема, технічну воду подають із річкового водозабору.