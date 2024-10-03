Економіка

У Донецькій області без води залишаться 260 тисяч людей
3 Жовтня 2024 13:02
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вода, донецька область
Ілюстративне фото / Суспільне

Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об’єкти “Води Донбасу”. Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання”, – повідомив він.

В адміністрації уточнили, що шукають альтернативні можливості водозабезпечення. Зокрема, технічну воду подають із річкового водозабору.


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