Суспільство

На Харківщині дослідили понад 10 тисяч проб питної води: які результати
13 Лютого 2025 20:38
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Жителі Харкова набирають воду у Саржиному яру / Фото: Суспільне
Жителі Харкова набирають воду у Саржиному яру / Фото: Суспільне

У 2024 році фахівці дослідили понад 10 тисяч проб питної води на Харківщині. У кількох районах виявили значні відхилення як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Результати перевірки оприлюднив обласний центр контролю та профілактики хвороб.

З 10 438 досліджених проб 340 (3,3%) не відповідали гігієнічним вимогам. Найбільше порушень зафіксували в Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Берестинському та Харківському районах. У воді виявили перевищення за показниками каламутності, жорсткості, вмісту заліза, сульфатів, нітратів, хлоридів, аміаку та фтору.

Мікробіологічне дослідження 12 622 проб показало, що 2,7% не відповідали нормам епідемічної безпеки. Найбільше відхилень виявили у громадах Ізюмського, Берестинського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів.

У самому Харкові дослідили 1 459 проб води за санітарно-хімічними показниками, з них 28 (1,9%) не відповідали стандартам. За мікробіологічними показниками відхилення були у 8% проб, зокрема з вуличних колонок на тупикових ділянках водопроводу.

“Про факти незадовільної якості питної води поінформовані  керівники  територіальних громад, власники водогонів та Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Будь-яких ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із питною водою та питним водопостачанням, на території області  не зареєстровано”, – підсумували у центрі.


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