В Україні припинили формувати нові бригади, – ОП

В Україні припинили формування нових бригад і зосередять зусилля на доукомплектуванні наявних підрозділів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента, полковник Павло Паліса в інтерв’ю телеканалу “Ми-Україна“.

За його словами, відповідне рішення ухвалила Ставка верховного головнокомандувача. Надалі акцент буде зроблено на посиленні бригад, які вже виконують завдання на передовій.

Також триватиме підготовка підрозділів, які вже створені або перебувають на фінальній стадії формування. Паліса наголосив, що цей процес враховуватиме досвід попередніх кампаній.