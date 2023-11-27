В Україні продовжує вирувати негода

У низці областей оголошений помаранчевий рівень небезпеки, через хуртовини знеструмлені сотні населених пунктів, на Одещині сталося понад 7 десятків ДТП, в самій Одесі не курсує більшість електротранспорту; синоптики прогнозують, що складні погодні умови збережуться до 28 листопада.

Про це повыдомляють КМВА, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Краматорська міська рада, Маріупольська міська рада у Telegram, Укргідрометцентр

У Києві оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки − триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с; на дорогах ожеледиця.

За даними КМВА, станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована, але рух транспорту ускладнений.

Пряма мова голови КМВА Сергія Попка: “Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення”.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі − офлайн та онлайн: рішення, чи відпускати дітей до школи, приймають батьки.

Міська влада закликає водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

З 7:30 ранку в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку з снігопадом.

На Одещині станом на 7 ранку до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП − 9 з них з інформацією про потерпілих. 7 ДТП сталися за участю вантажівок, також зафіксовано 9 з’їздів з дороги рейсових автобусів.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, загиблих та госпіталізованих немає.

У Дніпропетровській області та Кривому Розі також оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки − в регіоні сильна хуртовина, пориви південно-західного вітру сягають 17-22 м/с.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи, на дорогах працює спецтехніка. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.

На Полтавщині через погіршення погодних умов знеструмлені 437 населених пунктів − понад 18 тисяч абонентів.

За словами голови ОВА Філіпа Проніна, енергетики вже проводять аварійні роботи.

Він також додав, що автошляхи на Полтавщині в проїжджому стані. Пасажирський транспорт працює в штатному режимі.

У Краматорську на Донеччині через негоду знеструмлені деякі райони міста. Відсутність світла спричинила також зупинку деяких котелень та насосних станцій.



Міська влада запевняє, що аварійні бригади РЕМ та всіх інших служб працюють над ліквідацією наслідків, спричинених сильним вітром.

Також повідомляється, що штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя. Через негоду у різних районах міста масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева, профнастил, паркани та баки для сміття.

За даними офіційної влади міста, двори та будинки, які знаходяться біля моря, затопило водою. Зокрема – по вулиці Гаванній.

Укргідрометцнтр попереджає, що складні погодні умови зберігатимуться упродовж усього дня 27 листопада.

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях − сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву у зазначених областях може сягнути 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму прогнозують посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях − до 25-30 м/с; у західних та східних областях − пориви вітру 15-20 м/с.

На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм.