В Україні повертаються довоєнні податки

Верховна Рада з 1 серпня скасувала 2% єдиний податок, повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За законопроект №8401 (із програми з Міжнародним валютним фондом) про скасування 2% єдиного податку проголосували 239 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в п’ятницю, написав Железняк у телеграмі.

Також частково скасовується мораторій на перевірки – для підакцизних товарів, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг.

Ухвалення законопроекту є однією з умов програми з МВФ.