Економіка

В Україні повертаються довоєнні податки

30 Червня 2023 15:59
28
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закон, мвф, податок

Верховна Рада з 1 серпня скасувала 2% єдиний податок, повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За законопроект №8401 (із програми з Міжнародним валютним фондом) про скасування 2% єдиного податку проголосували 239 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в п’ятницю, написав Железняк у телеграмі.

Також частково скасовується мораторій на перевірки – для підакцизних товарів, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг.

Ухвалення законопроекту є однією з умов програми з МВФ.


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