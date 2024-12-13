В Україні подорожчала картопля на тлі передсвяткового попиту

Цього тижня в Україні відпускні ціни на картоплю зросли на 22% через збільшення попиту напередодні новорічних свят.

Про це повідомляє галузеве видання EastFruit.

Станом на 13 грудня фермери пропонують картоплю за ціною від 22 до 30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). Зростання торгової активності пов’язане з формуванням запасів гуртовими компаніями та роздрібними мережами.

Ринкові аналітики прогнозують можливе подальше зростання цін, хоча й без різких стрибків.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року картопля в Україні вже коштує в середньому на 85% дорожче. Основною причиною цього є скорочення обсягів її виробництва в країні.