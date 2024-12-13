Економіка

В Україні подорожчала картопля на тлі передсвяткового попиту
13 Грудня 2024 19:38
читать на русском →
ціни
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Цього тижня в Україні відпускні ціни на картоплю зросли на 22% через збільшення попиту напередодні новорічних свят.

Про це повідомляє галузеве видання EastFruit.

Станом на 13 грудня фермери пропонують картоплю за ціною від 22 до 30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). Зростання торгової активності пов’язане з формуванням запасів гуртовими компаніями та роздрібними мережами.

Ринкові аналітики прогнозують можливе подальше зростання цін, хоча й без різких стрибків.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року картопля в Україні вже коштує в середньому на 85% дорожче. Основною причиною цього є скорочення обсягів її виробництва в країні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Грудня 2024 21:31

Команда Трампа веде переговори з адміністрацією Байдена та українськими посадовцями щодо припинення війни – NBC
13 Грудня 2024 19:30

Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
13 Грудня 2024 18:26

Зеленський провів Технологічну Ставку
13 Грудня 2024 17:53

Financial Times: Росія може повторно запустити ракету “Орєшнік” по Україні вже цими вихідними
13 Грудня 2024 16:50

Матір екснардепки Ірини Бережної засуджено до 14 років ув’язнення за держзраду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки