Суспільство

В Україні почалось серійне виробництво аналогів “Шахедів”

6 Листопада 2023 10:04
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Укроборонпром, дрони

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Про це розповів генеральний директор “Укроборонпрому” Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП. 

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.

“В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог “шахеда”, а є і більш потужні моделі, бо “шахеди” так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками”, – зазначив Сметанін. 

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво “Укроборонпрому”. Виріб тоді був лише на стадії випробування. 


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