В Україні побудували перший будинок на 3D-принтері

Український стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері для родини загиблого Героя з Ірпеня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Російські вбивці знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації міста в 2022 році. А сам Герой загинув у боях за Бахмут того ж року.

Нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання”, – повідомив міністр.

За словами Федорова, ця технологія дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни.