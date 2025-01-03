Суспільство

В Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, – Шмигаль
3 Січня 2025 14:32
читать на русском →
ракети, Шмигаль
Денис Шмигаль під час першого засідання уряду у 2025 році / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Президент України Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також в планах – виготовити на українських підприємствах близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль назвав бюджет-2025 рекордним – на забезпечення української армії та посилення оборонної промисловості виділено 2 трлн 230 млрд гривень.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

У межах проєкту “Зброя перемоги” планується запустити довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

“Завдання від Президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Будемо розвивати “данську модель”, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів”, – повідомив Шмигаль.

Особлива увага у сфері безпеки приділятиметься розвитку системи укриттів за фінською моделлю.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Січня 2025 13:01

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон продовжили арешт ще на 60 діб
3 Січня 2025 14:32

В Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, – Шмигаль
3 Січня 2025 14:14

До 10 років за ґратами засуджено харків’янку, яка передавала ворогу координати ЗСУ
3 Січня 2025 12:15

Україна отримала техніку на 3,3 млн євро від IT-коаліції: Умєров повідомив подробиці
3 Січня 2025 11:56

Росіяни з танка обстріляли прикордоння Харківщини, поранено чоловіка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки