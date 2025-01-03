В Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, – Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також в планах – виготовити на українських підприємствах близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль назвав бюджет-2025 рекордним – на забезпечення української армії та посилення оборонної промисловості виділено 2 трлн 230 млрд гривень.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

У межах проєкту “Зброя перемоги” планується запустити довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

“Завдання від Президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Будемо розвивати “данську модель”, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів”, – повідомив Шмигаль.

Особлива увага у сфері безпеки приділятиметься розвитку системи укриттів за фінською моделлю.