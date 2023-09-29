В Україні планують скасувати заочну форму навчання

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №10092, яким зокрема пропонується скасувати набір вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а натомість розвивати дистанційне навчання.

“Враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання встановити, що у 2024 році не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, натомість орієнтуючи заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, законопроєктом пропонується у 2024 році не проводити набір вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, а конкурсний відбір на навчання для здобуття інших ступенів вищої освіти здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022 – 2024 року.