Суспільство

В Україні підвищать пенсії з 1 березня 

23 Лютого 2024 16:17
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пенсія, Шмигаль
В Україні підвищать пенсії / Getty Images

Кабінет міністрів України на засіданні 23 лютого ухвалив рішення щодо індексації пенсій з 1 березня поточного року. Ще вже третє підвищення виплат від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Суспільне.

За його словами, пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.

“Індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч “чорнобильців. Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій”, — розповів очільник уряду.


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