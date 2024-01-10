В Україні оновили план розмінування сільгоспземель

В Україні оновили план пріоритетного повернення сільськогосподарських земель у господарську експлуатацію з початку 2024 року.

Про це повідомили в Мінекономіки.

Відтепер, згідно з планом першочергового обстеження та у разі потреби очищенню та розмінуванню підлягають понад 512 тисяч га сільгоспугідь.

“Тепер наш орієнтир – повернути у господарську експлуатацію, в економічне використання понад 512 тисяч гектарів землі”, — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

План оновлено з урахуванням уточнених даних від ОВА та пропозицій операторів. Над документом працювали представники Міноборони, МВС, Мінагрополітики і продовольства, Міністерства економіки.

Зазначається, що реалізація оновленого плану дозволить раціональніше використовувати наявні ресурси.

Пріоритетне повернення земель в господарську експлуатацію відбуватиметься у 8 регіонах. Передбачається обстеження і в разі потреби очищення та розмінування в:

Донецькій області — 12,8 тис. га

Чернігівській області — 2 тис. га

Сумській області — 85 га

Дніпропетровській області — 6,6 тис. га

Київській області — 9,4 тис. га

Миколаївській області — 44 тис. га

Харківській області — 190 тис. га

Херсонській області — 248 тис. га

За підсумками реалізації плану торік аграріям для господарського використання було повернуто понад 200 тис. га сільгоспземель.