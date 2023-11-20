Суспільство

В Україні очікуються снігопади

20 Листопада 2023 14:07
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погода

21-22 листопада в України очікується ускладнення погодних умов − мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; прогнозують до 11° морозу. 

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook

“Хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та Криму від 4° тепла до 1° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних та південно- західних областях 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11°”.

У Києві 21 листопада хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

22 листопада в Україні очікуються опади переважно у вигляді снігу, на півдні – дощу (уночі у східних, Сумській областях без опадів); у центральних, західних і Запорізькій областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

У Києві 21 листопада хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

22 листопада в Україні очікуються опади переважно у вигляді снігу, на півдні – дощу (уночі у східних, Сумській областях без опадів); у центральних, західних і Запорізькій областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.


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