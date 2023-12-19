В Україні очікуються дощі з мокрим снігом

У найближчу добу в Україні переважно без опадів, 21 та 22 грудня очікуються дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дослівно УГМЦ: “20 грудня у північній частині, 21 грудня у західних, північних областях та на південному сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; 22 грудня в більшості областей помірні опади, подекуди ожеледь. На дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця”.

20 грудня вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла. Вітер західний, південно-західний, 5-12 м/с.

21-22 грудня у південній та південно-східній частині вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 13°.

21 грудня у західних областях, 22 грудня по всій країні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.