Найближчими роками в Україні очікується землетрус у 7-7,5 балів. Про це розповів “Суспільному” геофізик Володимир Шляховий.

За його оцінкою, землетрус відбудеться в сейсмоактивній зоні Вранча і становитиме небезпеку для всієї України.

У визначенні точних причин землетрусів має бути зацікавлена, у першу черга, місцева влада, вважає сейсмограф.

“Без нормальних ґрунтовних досліджень зробити висновки вченим складно. У цьому має бути зацікавлена місцева влада. Ми працюємо на ентузіазмі переважно. Раніше у нас дослідження проводила група з 12 людей, а тепер одна чи дві людини”, – говорить Шляховий.

Найсильнішим в Україні останніми роками був землетрус у лютому 2015 року з епіцентром у Сумській області в 4,7-4,8 бала.