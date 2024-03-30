Суспільство

В Україні очікується травнева погода без опадів, до +26°

30 Березня 2024 20:45
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Київ увечері 29 березня 2024 / Фото з акаунту @ann_boiko соцмережі X

У неділю, 31 березня, в Україні без опадів, вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11°; на Лівобережжі країни 3-8° тепла; вдень 18-23, у західних областях до 26, на узбережжі морів 13-18.

У Києві 31 березня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

У понеділок, 1 квітня, в Україні без опадів. Вітер південний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 19-24°.

У Києві 1 квітня без опадів. Вітер південний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.


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