В Україні на Великдень чергуватиме 20 тисяч правоохоронців

До забезпечення правопорядку під час Великодніх свят буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.

“Загалом богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. Наше головне завдання – забезпечити публічну безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокацій, які можливі з боку ворога. Відтак до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них понад 17 тисяч поліцейських”, – цитує Вигівського пресслужба Нацполіції.

За його словами, біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки та кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію, а біля всіх храмів і церков буде посилено патрулювання. Крім того, для оперативного реагування на ймовірні правопорушення в усіх обласних управліннях поліції розпочнуть роботу ситуаційні центри.

Також Вигівський нагадав, що під час проведення богослужінь на Великодні свята храми для вірян будуть відкриті цілодобово, але комендантську годину не скасовуватимуть. Зокрема, в Києві вона триватиме з опівночі до п’ятої ранку.

Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч, до її завершення, зауважили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Залишати храми і знаходитися на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години заборонено, попередили у КМВА.