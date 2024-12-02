В Україні можуть запустити платні дороги

В уряді підготували законопроєкт, який має врегулювати запровадження платних доріг. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач під час заходу, організованого Європейською бізнес-асоціацією (ЕВА), передає УНН.

За словами Деркача, впровадження платних доріг є однією з вимог Європейського Союзу. Проте для запуску цього механізму необхідно спершу провести детальний аналіз інтенсивності руху транспорту. Наразі такий аналіз триває на шести потенційних ділянках.

“Рано чи пізно платні дороги все одно будуть,” — підкреслив заступник міністра, додаючи, що країна поступово рухається до цієї моделі.

Україна також веде переговори з міжнародними інвесторами та Європейським інвестиційним банком щодо підтримки проєкту. Остаточне рішення буде ухвалено за результатами аналізу інтенсивності руху.