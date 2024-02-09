Політика

В Україні можуть підвищитись податки, якщо не буде фінансової допомоги від Америки – Bloomberg

9 Лютого 2024 15:08
читать на русском →
сша, україна, податок
Палата представників Конгресу США / AP

Україна розробляє план, який допоможе їй отримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає ЕП.

Цей план включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

За даними агентства, українські чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня.

“Хоча Україна виконує свої зобов’язання, Міністерство фінансів та Національний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану, якщо кошти США все ще будуть заблоковані. За програмою МВФ Київ цього року має отримати 5,3 мільярда доларів”, – пише Bloomberg.

Агентство пише, що основним джерелом коштів для заміщення американських є розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки мають високий рівень ліквідності, і уряд очікує, що вони продовжать інвестувати кошти у високодохідні державні облігації.

Це може принести щонайменше 5 мільярдів доларів доходів цього року. Уряд також може підвищити податки або скоротити витрати за потреби.

Україна запропонувала обговорити з МВФ “план дій” на випадок, якщо іноземна допомога буде перервана, заявили в НБУ у коментарі для Bloomberg. Нацбанк, як і раніше, очікує, що допомога відновиться “в найближчі місяці”, і МВФ поділяє цю думку, йдеться у заяві.

“Заходи, передбачені Планом Б, наразі обговорюються і потенційно включатимуть активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію”, – заявили в НБУ, додавши, що очікують на успіх майбутнього перегляду програми МВФ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2024 15:30

Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
9 Лютого 2024 16:21

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив у салоні авто майже дві тонни спирту
9 Лютого 2024 15:08

В Україні можуть підвищитись податки, якщо не буде фінансової допомоги від Америки – Bloomberg
9 Лютого 2024 13:47

Священника УПЦ МП підозрюють у підготовці провокації у Києво-Печерській Лаврі
9 Лютого 2024 13:32

Польські протестувальники почали заважати залізничним перевезенням з України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки