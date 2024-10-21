В Україні майже у 2 рази побільшало людей-банкрутів за останні чотири місяці

651 справа про банкрутство людей наразі відкрита за даними Верховного суду України. Справ побільшало майже вдвічі за останні 4 місяці цього року.

Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років, повідомляє Опендатабот.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що поточне зростання банкрутств скоріше пов’язане з “відкладеним попитом”, ніж із одним конкретним фактором.

“На початку війни людям було не до вирішення фінансових проблем, адже діяли інші пріоритети. Також діяв мораторій на стягнення боргів, який згодом скасували, що й активізувало звернення до процедури банкрутства. Нині формується позитивна судова практика у цих справах” – заявив Лихопьок.