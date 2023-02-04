Новини

В Україні ліквідовані ще понад 700 росіян та десятки техніки Збройні сили за добу ліквідували 720 російських окупантів, 3 танки та 13 одиниць автомобільної техніки. Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

артилерійських систем – 2220 (+5) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засоби ППО ‒ 225 (+3) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+1). Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу «Орлан-10». А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал