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В Україні ліквідовані ще понад 700 росіян та десятки техніки

4 Лютого 2023 10:40
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Збройні сили за добу ліквідували 720 російських окупантів, 3 танки та 13 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3218 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2220 (+5) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу «Орлан-10». А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.


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