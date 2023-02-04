В Україні ліквідовані ще понад 700 росіян та десятки техніки

Збройні сили за добу ліквідували 720 російських окупантів, 3 танки та 13 одиниць автомобільної техніки.
Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем – 2220 (+5) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу «Орлан-10». А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.
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