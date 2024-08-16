В Україні легалізували медичний канабіс

Відсьогодні в Україні введено у дію закон про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.