Суспільство

В Україні легалізували медичний канабіс
16 Серпня 2024 10:35
читать на русском →
канабіс
Канабіс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Відсьогодні в Україні введено у дію закон про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:32

Кабмін призначив нового голову Тернопільської ОВА
16 Серпня 2024 12:41

У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року
16 Серпня 2024 11:35

Наступного тижня до України, ймовірно, повернуться вимкнення світла
16 Серпня 2024 09:43

Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів
16 Серпня 2024 08:19

У КМВА розповіли про нічну атаку дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки