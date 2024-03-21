В Україні ініціювали законопроєкт про регулювання Telegram

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Микола Княжицький ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ.
“Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців”, — написав Княжицький у своєму Facebook.
Княжицький також нагадав, що за останні два роки саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини.
“Така собі альтернатива цілодобовому телемарафону. Яка має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін”, – додав він.
Однак депутат наголошує, що законопроєкт не пропонує блокування Telegram, а запроваджує “приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube”. За словами Княжицького, цим законопроєктом хочуть заповнити прогалину в Законі про медіа, який регулює всі типи засобів масової інформації, крім платформ типу Telegram.
Княжицький виділяє 4 основні моменти свого законопроєкту:
- Платформи мусять реагувати на поширення через них такого саме контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа (в тому числі в YouTube та онлайн ЗМІ). Йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо. Перелік заборон залишається тим самим, який існує зараз, і цим законопроєктом не змінюється.
- Платформи зобов’язані розкривати структуру власності, а також джерела фінансування на запит Нацради з питань телерадіомовлення, так само як зараз передбачено для інших медіа та сервісів.
- Якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей
- Сили безпеки й оборони повинні мати особливості діяльності через їх специфіку, тому обмеження та заборони щодо використання платформ з непрозорою власністю, до них не застосовуються. Вірніше, можуть застосовуватись, якщо це буде встановлено постановою Уряду.