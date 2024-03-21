В Україні ініціювали законопроєкт про регулювання Telegram

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Микола Княжицький ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ.

“Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців”, — написав Княжицький у своєму Facebook.

Княжицький також нагадав, що за останні два роки саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини.

“Така собі альтернатива цілодобовому телемарафону. Яка має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін”, – додав він.

Однак депутат наголошує, що законопроєкт не пропонує блокування Telegram, а запроваджує “приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube”. За словами Княжицького, цим законопроєктом хочуть заповнити прогалину в Законі про медіа, який регулює всі типи засобів масової інформації, крім платформ типу Telegram.

Княжицький виділяє 4 основні моменти свого законопроєкту: