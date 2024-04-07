В Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №11111, який передбачає посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

Про це йдеться на сайті Ради.

Ініціаторками законопроєкту є народні депутатки: Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк.

Як зазначають автори законопроєкту, зараз в Україні штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 гривен, що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.

У пояснювальній записці йдеться про те, що в Україні заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин – поза містом. Так само, важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

Причиною розробки цього законопроєкту називають постійні порушення учасниками дорожнього руху ПДР в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, що ставить під загрозу людські життя.

У тексті законопроєкту, зокрема пропонується: