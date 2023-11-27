Суспільство

В Україні діє мережа російських шпигунів – Данілов

27 Листопада 2023 10:29
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шпигун, данілов, рф

Москва активізувала мережу «сплячих» шпигунів в Україні за останні два місяці, оскільки президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати ситуацію в нашій країні та підірвати її єдність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю The Times.

За його словами, Росія активізувала мережу шпигунів у державних установах, зокрема, в Службі безпеки України, щоб підірвати єдність країни.

«Вони (росіяни – ред.) розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом», – сказав він.


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