В Україні діджиталізують механізм реєстрації для ввезення гуманітарки

З 1 грудня вводиться в дію цифровий механізм реєстрації ввезення гуманітарної допомоги в Україну, повідомляє Кабінет міністрів.

“З 1 грудня запрацює електронна система реєстрації гуманітарної допомоги, що робить процедуру ввезення та обліку гуманітарки більш зручною та прозорою. Попередній спосіб завезення гуманітарки за паперовими деклараціями працюватиме паралельно до 1 квітня 2024 року. Форма та зміст декларації не змінюється – вони залишаються однаковими для обох механізмів”, – йдеться у повідомленні Кабміну у телеграм-каналі.

Як зазначається, електронна система дозволить створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, а також унеможливить зловживання під час ввезення та використання гуманітарки.

Скасовуються гарантійні листи від військових, а також запити на постачання та інші довідки. Також спрощується звіт – тепер звіт можна формувати у цифровій системі на основі декларацій, а більшість даних підтягнеться автоматично.

Щоб використовувати новий цифровий спосіб оформлення завезення гуманітарної допомоги, необхідно зареєструватися або увійти до «Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги»; заповнити декларацію із переліком товарів. Система надасть унікальний код, який слід повідомити під час митного оформлення. Далі, розподілити допомогу, прозвітувати про цільове використання онлайн.

До 1 квітня 2024 року можна скористатися і «паперовим способом»: заповнити паперову декларацію за правилами, що діють з 1 березня 2022 року.

Раніше у Міністерстві соціальної політики оприлюднили алгоритм ввезення в Україну гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року: