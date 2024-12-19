В Україні буде переважно суха погода: прогноз на 20 грудня

У п’ятницю, 20 грудня, в Україні переважно без опадів, лише у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях удень можливий невеликий дощ, а в Карпатах — сніг. У Приазов’ї та Криму вночі та вранці спостерігатиметься туман. Вітер південний, у західних регіонах поступово змінюватиметься на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, а в Карпатах можливі пориви до 17-22 м/с.

Про це передає “Інтерфакс-Україна”.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, у південних та західних областях місцями підвищиться до 5-7° тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 3° до 8° тепла, а в центральних, південних регіонах та Криму — 9-14° тепла.

У Києві очікується суха погода з південним вітром 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0-2° тепла, вдень підвищиться до 4-6°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найтепліша погода 20 грудня у столиці була зафіксована у 2023 році (+10,6°), а найхолодніша — у 1994 році (-20,8°).

У суботу, 21 грудня, місцями можливий невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, за винятком більшості західних та північних областей, де опади не передбачаються. На півдні вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер зміниться на північно-західний, у південно-східній частині країни залишатиметься південно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а в центральних та східних регіонах удень підніметься до 0-5° тепла. У південних областях нічна температура становитиме 2-7° тепла, вдень — 4-9°, у Криму — 8-13°.

У Києві вночі можливий невеликий дощ із мокрим снігом, удень без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура в столиці як уночі, так і вдень становитиме 0-2° тепла.