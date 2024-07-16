ВР ухвалила закон про відміну переведення часу в Україні

Верховна рада у вівторок, 16 липня, ухвалила закон 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній.

“За” ухвалення документа в цілому проголосував 261 народний депутат, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде”, — пояснив Железняк.

Автори законопроєкту аргументували свою пропозицію тим, що щорічне переведення годинника несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації та не допомагає енергозбереженню.