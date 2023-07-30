Суспільство

В Україні більше не буде “селищ міського типу”

30 Липня 2023 20:45
читать на русском →
україна

Верховна Рада прийняла закон, який, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу.

Новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села.

Згідно з ухваленим Радою законом усі населені пункти з компактною забудовою та населенням понад 10 тисяч жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою та населенням понад 5 тисяч – селищами, інші населені пункти – селами

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайних селища та 27204 села.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Липня 2023 18:14

Зеленський: Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти української енергетики

30 Липня 2023 20:30

Україні вистачить електроенергії на зиму – Міненерго
30 Липня 2023 19:07

Окупанти не встигають вивозити зі Сватово “двохсотих” – у місті нестерпно смердить
30 Липня 2023 16:16

Російські війська навчилися глушити Starlink – аеророзвідник
30 Липня 2023 15:43

Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки