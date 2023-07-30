В Україні більше не буде “селищ міського типу”

Верховна Рада прийняла закон, який, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу.

Новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села.

Згідно з ухваленим Радою законом усі населені пункти з компактною забудовою та населенням понад 10 тисяч жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою та населенням понад 5 тисяч – селищами, інші населені пункти – селами

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайних селища та 27204 села.