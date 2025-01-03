В Україні більшає кількість вироків за запуск феєрверків та салютів

В Україні з початку повномасштабного вторгнення ухвалено 44 вироки за використання феєрверків, найбільше — у Києві та Дніпропетровській області.

Як повідомляє платформа “Опендатабот”, кількість таких вироків зростала щороку. У 2022 році було зафіксовано 5 випадків, у 2023 році — 17, а у 2024-му — 22.

Лідером за кількістю порушень став Київ із 11 вироками. Дніпропетровщина посіла друге місце (6 вироків), Одещина — третє (5 справ).

Більшість вироків (52%) стосувалися карних справ, решта — штрафів чи умовних покарань, таких як виправні роботи. Розмір штрафів коливався від 54 до 34 000 гривень. Наприклад, у жовтні 2024 року на Харківщині суд наклав мінімальний штраф — 85 гривень.

Однак були й серйозніші покарання. У лютому 2023 року мешканець Одеси отримав 5 років і 3 місяці ув’язнення через повторне порушення умовного терміну.

Після початку російського вторгнення українцям заборонили використовувати піротехніку. У листопаді 2023 року набув чинності закон, що забороняє використання більшості феєрверків, салютів і петард.