В Україні без світла залишається 447 населених пунктів — Укренерго

В Україні підвищилося споживання електроенергії. Імпорт здійснюється зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів. В Херсоні внаслідок обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів.

По це повідомили у НЕК Укренерго.

У компанії зазначили, що 26 грудня, добовий максимум споживання був вдень. Його показник був на 1% вище, ніж на початку тижня 25 грудня.

“Попри теплу погоду загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо”, — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, протягом доби в аварійний ремонт вийшли 3 блоки на теплових електростанціях, ще 2 блоки виведено в поточний ремонт.

Водночас у компанії наголосили, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Станом на 27 грудня Україна не експортує електроенергію. Імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

За словами енергетиків, пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів.

Важка ситуація в Херсоні, де через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області.

Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Через негоду загалом на ранок знеструмлено 20 населених пунктів. З них залишається знеструмленими більше як добу 2 населені пункти в Харківській області, 14 — у Донецькій. За добу додались знеструмлення в Дніпропетровській – 4 населені пункти, у Чернігівській – 2.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.