В Україні 6 листопада запровадять обмеження споживання електроенергії

Укренерго повідомило, що завтра, 6 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовані вимушені обмеження споживання електроенергії. Це пов’язано з наслідками масованих російських ракетних та дронових атак по енергетичних об’єктах.

З 08:00 до 22:00 діятимуть погодинні відключення у межах від 0,5 до 2 черг. У той же часовий проміжок буде обмежена потужність для промислових споживачів.

В Укренерго застерегли, що час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликали стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Коли електрика подається за графіком, енергетики просять споживати її ощадливо.