Економіка

В українців зростуть зарплати у 2024 році – Нацбанк

8 Січня 2024 16:44
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зарплатня, Нацбанк

Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців, а також підвищення споживчого попиту.

Про це в етері телеканалу “Ми – Україна” сказала перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що у Нацбанку прогнозують подальше зростання української економіки і, відповідно, відновлення ринку праці.

“Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні. Тому бізнес планує підвищувати заробітну плату”, – сказала заступниця голови НБУ.

За словами Рожкової, зростання зарплат почалося у 2023 році і продовжиться у 2024-му: “А це означає, що споживчий попит має зростати. Тобто люди будуть мати більше статків”.

Щодо інфляції, то за словами представниці НБУ, у 2024 році прогнозується збільшення інфляції, але вона залишиться нижчою за 10%.

“Це означає, що дохідність за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити”, — сказала вона.

Голова правління “Ліга банків України” Олена Коробкова поінформувала, що у державному бюджеті на наступний рік передбачено підвищення мінімальних заробітних плат та пенсій. Так, після двох підвищень мінімальної зарплати, очікується, що реальна заробітна плата у 2024 році збільшиться на 8,5%.


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