Суспільство

В українців за кордоном вилучили 430 дітей
1 Серпня 2024 21:17
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біженці, діти
Ілюстративне фото / Reuters

В українців за кордоном вилучили 430 дітей, 65 із них вдалося повернути. Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

Інформацію про такі випадки служба отримує як від дипломатичних українських установ, так і від самих родичів, повідомляє проєкт “Ти як?”. Серед країн, де такі ситуації трапляються найчастіше, – Німеччина (122 дитини), Польща (39 дітей), Норвегія й Іспанія (по 20 дітей).

Як пояснив голова Нацсоцслужби Василь Луцик, дітей можуть забрати від батьків через незнання законодавства країни, де проживає сім’я, або через різний підхід у вихованні. 

За його словами, українські батьки можуть голосно сварити дитину на вулиці або відправити саму до школи, хоча їй ще немає 10 років. Це все звично в Україні, але заборонено в багатьох країнах Європи, пояснив Луцик.

Проте, як зазначив голова Нацсоцслужби, бувають об’єктивні причини, наприклад проблеми зі здоров’ям у батьків, зокрема психічні. У таких випадках Нацсоцслужба шукає в Україні родичів або законних представників, які готові поїхати та забрати дитину.


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