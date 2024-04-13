Суспільство

В українців на руках може бути до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї

13 Квітня 2024 17:34
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зброя
Стрілецька автоматична зброя. Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

В українців на руках може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї. Про це заявив міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю «Єдиним новинам».

Йдеться не про короткоствольну зброю, а про автоматичну, гранати, міни та ін.

МВС працює над недопущенням перевезення зброї через кордон із ЄС. “Наразі жодна одиниця кордон не переїхала і не пронеслася”, – підкреслив Клименко.

Такий результат — якісна робота прикордонної служби, а також робота блокпостів, зокрема й спільно з ЗСУ в районах бойових дій. Крім того, МВС звертає увагу й на активну профілактичну роботу.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що Верховна Рада в першому читанні вже прийняла закон про так звану трофейну зброю. Він передбачає, що протягом 90 днів після закінчення режиму воєнного стану, ця зброя має бути здана до органів Національної поліції.

Зараз, під час війни, коли закон набере чинності, кожен хто має на руках таку зброю, має зареєструвати її в органах поліції.


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