        Кримінал

        В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 11:40
        Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: AP
        Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: AP

        В Угорщині заарештували чоловіка, який опублікував оголошення про пошук кілера для вбивства прем’єр-міністра Віктора Орбана.

        Про це повідомляє видання Index.

        За інформацією правоохоронців, у липні фігурант розмістив на вебсайті з іноземним доменом публічне звернення, в якому закликав відгукнутися “найкращого з можливих вбивць”, аби той виконав замовлення на вбивство Орбана. Він також зазначив, що готовий заплатити гонорар у форинтах або в іноземній валюті.

        Поліції вдалося встановити особу автора повідомлення. Його затримали та відкрили кримінальне провадження за підготовку до вбивства. За даними ЗМІ, чоловік зізнався у скоєному.

        Наразі прокуратура вимагає, щоб суд взяв підозрюваного під варту.


