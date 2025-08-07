В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана

В Угорщині заарештували чоловіка, який опублікував оголошення про пошук кілера для вбивства прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє видання Index.

За інформацією правоохоронців, у липні фігурант розмістив на вебсайті з іноземним доменом публічне звернення, в якому закликав відгукнутися “найкращого з можливих вбивць”, аби той виконав замовлення на вбивство Орбана. Він також зазначив, що готовий заплатити гонорар у форинтах або в іноземній валюті.

Поліції вдалося встановити особу автора повідомлення. Його затримали та відкрили кримінальне провадження за підготовку до вбивства. За даними ЗМІ, чоловік зізнався у скоєному.

Наразі прокуратура вимагає, щоб суд взяв підозрюваного під варту.