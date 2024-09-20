В тимчасово окупованому Маріуполі розмістили біженців з Суджі Курської області

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області розмістили біженців з російської Суджі Курської області.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна “Єдина Росія”.

Так звана загарбницька влада обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя – поруч з морем.

“Це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз “руського мира” в Маріуполі. В час, коли тисячі своїх бідкаються невідомо”, – додав Андрющенко.