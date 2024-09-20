Суспільство

В тимчасово окупованому Маріуполі розмістили біженців з Суджі Курської області
20 Вересня 2024 09:47
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біженці, маріуполь
Біженці з Суджі / Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області розмістили біженців з російської Суджі Курської області.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна “Єдина Росія”.

Так звана загарбницька влада обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя – поруч з морем. 

“Це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз “руського мира” в Маріуполі. В час, коли тисячі своїх бідкаються невідомо”, – додав Андрющенко.


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В тимчасово окупованому Маріуполі розмістили біженців з Суджі Курської області
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