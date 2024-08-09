В Туреччині автобус врізався в опору мосту, є загиблі та поранені

9 серпня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого загинуло дев’ять людей, ще 26 поранено.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Автобус рухався із міста Ізмір до Агри, він з’їхав із дороги та врізався в опори мосту. Особа водія поки не встановлена. Рух на трасі, де сталася ДТП, перекритий.

Пожежникам вдалося врятувати людей всередині автобуса. Постраждалі доставлені до найближчих лікарень каретами швидкої допомоги.

Міністерка сім’ї та соціальних послуг Туреччини Махінур Оздемір Гекташ повідомила, що постраждалим надали психосоціальну підтримку.

Губернатор Анкари Васіп Шахін заявив, що водій міг заснути під час руху. Міністр юстиції Їлмаз Тюнк поінформував про початок судового розслідування та призначення трьох прокурорів.